В Киеве мотоциклист протаранил двух пешеходов - ФОТО

В пятницу, 13 июля, в Киеве по адресу улица Газопроводная произошла смертельная авария. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, мотоцикл двигался в сторону улицы Стеценко. На нем ехали водитель и пассажир-девушка. Женщина и мужчина переходили проезжую часть в неположенном месте, да еще и при плохом освещении.
В результате аварии женщина-пешеход скончалась в еще до приезда в госпиталь. Парня с девушкой и пешехода госпитализировали в больницу. Примечательно, что на данном участке дороги проводился плановый ремонт, но, по непонятным причинам, освещение так и не было установлено, хотя фонарные столбы уже давно были введены в эксплуатацию.
На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Василенко иномарка протаранила два легковых автомобиля.