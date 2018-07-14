В Киеве мотоциклист протаранил двух пешеходов - ФОТО

По предварительной информации, мотоцикл двигался в сторону улицы Стеценко. На нем ехали водитель и пассажир-девушка. Женщина и мужчина переходили проезжую часть в неположенном месте, да еще и при плохом освещении.

В результате аварии женщина-пешеход скончалась в еще до приезда в госпиталь. Парня с девушкой и пешехода госпитализировали в больницу. Примечательно, что на данном участке дороги проводился плановый ремонт, но, по непонятным причинам, освещение так и не было установлено, хотя фонарные столбы уже давно были введены в эксплуатацию.

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Василенко иномарка протаранила два легковых автомобиля.