10:48 14.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мотоциклист протаранил двух пешеходов - ФОТО

В пятницу, 13 июля, в Киеве по адресу улица Газопроводная произошла смертельная авария. Об этом передает dtp.kiev.ua. 

В Киеве мотоциклист протаранил двух пешеходов - ФОТО

По предварительной информации, мотоцикл двигался в сторону улицы Стеценко. На нем ехали водитель и пассажир-девушка. Женщина и мужчина переходили проезжую часть в неположенном месте, да еще и при плохом освещении. 

В результате аварии женщина-пешеход скончалась в еще до приезда в госпиталь. Парня с девушкой и пешехода госпитализировали в больницу. Примечательно, что на данном участке дороги проводился плановый ремонт, но, по непонятным причинам, освещение так и не было установлено, хотя фонарные столбы уже давно были введены в эксплуатацию.

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Василенко иномарка протаранила два легковых автомобиля.


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