Турок пытался кастрировать обидчика собственной дочери

Инцидент произошёл 10 июля 2018 года в столичном районе Деметэвлер. Так, 13-летняя девочка сообщила, что в магазине её трогал какой-то мужчина. Отец девочки незамедлительно отправился туда, и, посмотрев записи с камер безопасности, увидел предположительного насильника.

Чуть позже отец пострадавшего ребенка напал на подозреваемого, несколько раз ударив его ножом в живот и в область паха. Очевидцы кинулись разборонять и оттягивать агрессивного мужчину.

На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи. Также, узнав о случившемся, туда приехала жена раненого мужчины. Его госпитализировали с диагнозом - острая потеря большого количества крови.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Шанхае мужчина напал на школьников, двое мальчиков погибли. Двое раненых мальчиков скончались в больнице, жизни еще одного пострадавшего школьника и женщины ничего не угрожает.