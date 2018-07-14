03:00 14.07.2018 | Общество | Новости
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Турок пытался кастрировать обидчика собственной дочери

В Анкаре отец пытался зарезать пристававшего к его дочери мужчину. Об этом передает Reuters.

Турок пытался кастрировать обидчика собственной дочери

Инцидент произошёл 10 июля 2018 года в столичном районе Деметэвлер. Так, 13-летняя девочка сообщила, что в магазине её трогал какой-то мужчина. Отец девочки незамедлительно отправился туда, и, посмотрев записи с камер безопасности, увидел предположительного насильника. 

Чуть позже отец пострадавшего ребенка напал на подозреваемого, несколько раз ударив его ножом в живот и в область паха. Очевидцы кинулись разборонять и оттягивать агрессивного мужчину.

На место происшествия прибыли полиция и бригады скорой помощи. Также, узнав о случившемся, туда приехала жена раненого мужчины. Его госпитализировали с диагнозом - острая потеря большого количества крови.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Шанхае мужчина напал на школьников, двое мальчиков погибли. Двое раненых мальчиков скончались в больнице, жизни еще одного пострадавшего школьника и женщины ничего не угрожает.


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