Смертельные гонки чиновника райгосадминистрации: останется ли виновник на свободе - ФОТО

Виновником аварии стал глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир. По предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил двух женщин, одна из них погибла, другая находится в реанимации.

Примечательно, что до аварии чиновника остановили патрульные, но спустя часа переговоров нарушителя "отпустили" домой.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Хмельницким чиновник устроил ДТП, погибли два человека.