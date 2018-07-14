21:00 14.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Смертельные гонки чиновника райгосадминистрации: останется ли виновник на свободе - ФОТО

Председатель райгосадминистрации на Закарпатье сбил двух женщин, одна из них погибла, другая находится в реанимации. Об этом передает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Смертельные гонки чиновника райгосадминистрации: останется ли виновник на свободе - ФОТО

Виновником аварии стал глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир. По предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сбил двух женщин, одна из них погибла, другая находится в реанимации.

Примечательно, что до аварии чиновника остановили патрульные, но спустя часа переговоров нарушителя "отпустили" домой.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

В Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП

В Закарпатской области пьяный чиновник устроил смертельное ДТП

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Хмельницким чиновник устроил ДТП, погибли два человека.


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