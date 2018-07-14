09:00 14.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198808:roman

Полицейские продолжают проводить "конопляные рейды" по всей Киевщине

Столичные правоохранители продолжают открывать уголовные производства по факту незаконного выращивания наркотической растительности в рамках проведения оперативно-профилактической операции "Мак-2018".

Полицейские продолжают проводить

Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В течении последних трех дней конопляные поля были обнаружены в следующих местах:

- Села Александровка Бориспольского района;
- города Ирпень; - Иванковского района;
- Макаровского района;
- села Великие Прицки Кагарлицкого района.

В каждом случае изъяли по несколько растений для проведения экспертизы, остальные уничтожили путем сожжения.

Напомним, что согласно украинскому законодательству подобные действия наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3-х лет. За посев или выращивание снотворного мака в количестве 500 и более растений или конопли в количестве 50 и более растений - наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Золотуха Сквирского района полицейские обнаружили кусты конопли, которые росли на территории частного сектора. 


Поделиться
Читайте также:
 
В столице пьяный мужчина с ножом кидался на пляжников - ФОТО В Киеве произошло очередное ДТП с участием иномарки - ФОТО В Киеве запланировали провести полную реконструкцию проспекта Бажана Порошенко уговорил Орбана перестать блокировать украинские инициативы на международном уровне
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив