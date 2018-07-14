Полицейские продолжают проводить "конопляные рейды" по всей Киевщине

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В течении последних трех дней конопляные поля были обнаружены в следующих местах:

- Села Александровка Бориспольского района;

- города Ирпень; - Иванковского района;

- Макаровского района;

- села Великие Прицки Кагарлицкого района.

В каждом случае изъяли по несколько растений для проведения экспертизы, остальные уничтожили путем сожжения.

Напомним, что согласно украинскому законодательству подобные действия наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3-х лет. За посев или выращивание снотворного мака в количестве 500 и более растений или конопли в количестве 50 и более растений - наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Золотуха Сквирского района полицейские обнаружили кусты конопли, которые росли на территории частного сектора.