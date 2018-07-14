Около аэропорта Жуляны перевернулся легковой автомобиль - ФОТО

По предварительной информации, автомобиль на высокой скорости вылетел с дороги, машину перевернуло с добрый десяток раз. На место происшествия прибыли патрульные и медики, однако спасать было некого, рулевой легковика устпел выскочить из машины еще до столкновения. Он находился в трезвом и адекватном состоянии.

Стоит отметить, что на данном участке именно превышение скоростного режима часто становится причиной серьёзных ДТП.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице столкнулись иномарка и маршрутка "Богдан". Автобус ударил Accent с левой стороны багажника, от чего последнего развернуло на 180 градусов и отбросило на тротуар.