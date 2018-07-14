17:49 14.07.2018 | Происшествия | Новости
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Наркоторговцы пытались замаскировать кокаин в упаковку с изображением Неймара - ФОТО

Армия Гватемалы обнаружила подводную лодку с 900 кг кокаина на борту. Об этом передает Prensa Libre.

Наркоторговцы пытались замаскировать кокаин в упаковку с изображением Неймара - ФОТО

По предварительной информации, члены экипажа субмарины пытались незаконно пересечь акваторию на границе с Колумбией, но были задержаны береговой охраной. На борту самодельной подводной лодки были обнаружены календарные упаковки, на лицевой стороне которых красовался известный бразильский футболист Неймар. Наркотики были упакованы в 43 пакетах. Пограничник изъяли весь товар и отправили на полигон, где он подлежит сожжению.

Стоит отметить, что в 2018 году правоохранители Гватемалы изъяли 15,7 тонны кокаина, что является рекордом. За весь 2017 год гватемальские правоохранительные органы изъяли 13,6 тонн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные правоохранители провели обыски на территории частного домохозяйства в Бортничах под Киевом, обнаружив схрон с наркотиками.


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