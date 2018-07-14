Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески враг периодически обстреливал украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Неспокойно было и на Луганском векторе боевых действий. В районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганское и Южное противник вел минометный огонь. Кроме того, на Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях была замечены вражеская группа снайперов.

Не было спокойно и на Мариупольском направленно. В районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик боевики пророссийских бандформирований запустили 5 мин калибром 120 мм. В результате обстрелов пострадало двое украинских ратников, 4 боевика, по данным разведки, погибло.

Как сообщалось в "УРА-Информ", командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, что сейчас есть много шансов завершить военные действия вооруженного противостояния на Донбассе.