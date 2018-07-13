Здание в котором судят Савченко "заминировали" по телефону

Об этом журналистам сообщили адвокаты Савченко.

В связи с таким ходом событий распорядитель суда попросил присутствующих освободить зал судебного заседания, но они отказались.

Напомним, защита народного депутата Надежды Савченко просит суд отложить до 17 июля судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении ей срока ареста.

Отметим, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срок содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.

Как сообщал "УРА-Информ", Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады, подготовке переворота и покушении на высшее руководство страны.