За сутки на Донбассе трое украинских военных получили ранения

За минувшие сутки и ночь 13 июля незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь на Донбассе. В результате атаки трое украинских военных получили огнестрельные ранения.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей страничке в Facebook.
По информации ведомства, солдаты украинской армии ликвидировали двух боевиков и ранили трех.
В свою очередь сепаратисты использовали минометы, гранатометы и пулеметы возле Троицкого (Луганская область), а также Водяного, Павлополя, Новолуганского, Талаковки, Лебединского, Пищевика, Марьинки, Березового, Авдеевки и Опытного (Донецкая область), говорится в сводке.
Добавим, что впервые за шесть дней боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, выпустив по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в зоне проведения ООС умер военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.