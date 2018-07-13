За сутки на Донбассе трое украинских военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей страничке в Facebook.

По информации ведомства, солдаты украинской армии ликвидировали двух боевиков и ранили трех.

В свою очередь сепаратисты использовали минометы, гранатометы и пулеметы возле Троицкого (Луганская область), а также Водяного, Павлополя, Новолуганского, Талаковки, Лебединского, Пищевика, Марьинки, Березового, Авдеевки и Опытного (Донецкая область), говорится в сводке.

Добавим, что впервые за шесть дней боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, выпустив по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в зоне проведения ООС умер военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.