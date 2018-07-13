15:36 13.07.2018 | Происшествия | Новости
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За пострадавшим в Турции украинцем отправят специальный самолет

Украинца Андрея Сову, пострадавшего в конфликте с гражданином России 7 июля в отеле в Турции, могут транспортировать на родину санитарным самолетом.

За пострадавшим в Турции украинцем отправят специальный самолет

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, страховой компанией принято решение о транспортировке украинца из Анталии в Запорожье сансамолетом. Сейчас решаются технические вопросы, время вылета уточняется.

Кирилич добавил, что Сова до сих пор в коме, но врачи дали согласие на его транспортировку. Перелет может состояться 14 июля.

Как сообщалось, украинский консул узнал о ситуации от жены потерпевшего.

Женщина рассказала, что конфликтная ситуация между гражданином России и 57-летним жителем Запорожья Андреем Совой произошла 7 июля. В результате конфликта украинец упал и ударился головой.

По некоторым данным, россиянин пришел из соседнего отеля и избил украинца.

Как сообщал "УРА-Информ", мужчину с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг госпитализировали в частную больницу, где медики приняли решение о срочной операции. Мужчина впал в кому.


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