22:45 13.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице задержали группу иностранцев, продававших опиаты - ВИДЕО

Киевские правоохранители задержали иностранцев, торговавших наркотическими средствами. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В столице задержали группу иностранцев, продававших опиаты - ВИДЕО

По предварительной информации оперативников, 63-летний житель Черкасской области вместе с женой организовали группу, которая сбывала опий в интренете и "своим". Наркодиллеры прятали товар в тайниках на границе Киевской и Черкасской областей, а после получения денег на банковские счета сообщали место нахождения закладки. И уже киевские участники группировки сбывали ацетилированный опий.

В ходе задержания у наркоторговцев были изъяты 2,5 литров концентрата опия, более 100 кубов опия ацетилированного и 200 патронов различного калибра, большое количество телефонных и банковских карточек и другие доказательства преступной деятельности наркогруппировки.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные правоохранители провели обыски на территории частного домохозяйства в Бортничах под Киевом, обнаружив схрон с наркотиками


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