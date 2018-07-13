19:30 13.07.2018 | Происшествия | Новости
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В США более сотни людей отравились в МакДональдс

Отделения охраны здоровья американских штатов Иллинойс и Айова подозревают, что 105 случаев отравления могут быть связаны с салатами в МакДональдс, которые делают на заказ ресторана.

В США более сотни людей отравились в МакДональдс

Об этом сообщает CNN.

С середины мая Иллинойс сообщил о 90 случаях. С конца июня Айова - о 15 случаях. У людей подозревают циклоспориаз.

Циклоспора - простейший паразит, который вызывает кишечную болезнь после употребления зараженной пищи или воды. Симптомы могут начинаться через неделю или более после заражения. Они включают диарею, потерю аппетита и веса, судороги в желудке или боль, тошноту, газы и усталость. Также могут возникать рвота, головная боль, лихорадка, боли в теле и гриппоподобные симптомы. Болезнь может длиться от нескольких дней до месяцев, причем состояние может улучшаться а затем ухудшаться снова.

Чиновники сообщили, что этим летом в США уже было несколько случаев циклоспориаза, связанных с различными продуктами.


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