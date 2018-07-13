В США более сотни людей отравились в МакДональдс

Об этом сообщает CNN.

С середины мая Иллинойс сообщил о 90 случаях. С конца июня Айова - о 15 случаях. У людей подозревают циклоспориаз.

Циклоспора - простейший паразит, который вызывает кишечную болезнь после употребления зараженной пищи или воды. Симптомы могут начинаться через неделю или более после заражения. Они включают диарею, потерю аппетита и веса, судороги в желудке или боль, тошноту, газы и усталость. Также могут возникать рвота, головная боль, лихорадка, боли в теле и гриппоподобные симптомы. Болезнь может длиться от нескольких дней до месяцев, причем состояние может улучшаться а затем ухудшаться снова.

Чиновники сообщили, что этим летом в США уже было несколько случаев циклоспориаза, связанных с различными продуктами.