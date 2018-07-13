в Пакистане произошел очередной теракт

На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан неизвестные заложили взрывчатку в салоне автомобиля. Об этом передает Associated Press.
По предварительной информации, целью террористов был один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани, его забрала карета скорой помощи. Смертник направил автомобиль со взрывчаткой на толпу людей, которая проводила митинг в поддержку оппозиционного кандидата.
В результате теракта погибло 70 человек, еще столько же получили серьезные ранения и были госпитализированы.
Примечательно, что это уже 3 инцидент за сутки на предвыборных митингах в Пакистане.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в восточном афганском городе Джелалабад произошел мощнейший взрыв на контрольно-пропускном пункте, в результате чего десять человек получили несовместимые с жизнью травмы, и еще четыре пострадали.