в Пакистане произошел очередной теракт

По предварительной информации, целью террористов был один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент, представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани, его забрала карета скорой помощи. Смертник направил автомобиль со взрывчаткой на толпу людей, которая проводила митинг в поддержку оппозиционного кандидата.

В результате теракта погибло 70 человек, еще столько же получили серьезные ранения и были госпитализированы.

Примечательно, что это уже 3 инцидент за сутки на предвыборных митингах в Пакистане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в восточном афганском городе Джелалабад произошел мощнейший взрыв на контрольно-пропускном пункте, в результате чего десять человек получили несовместимые с жизнью травмы, и еще четыре пострадали.