В Мехико обрушился новый торговый центр - ФОТО

Как сообщает агентство Reuters, многоуровневое здание открылось всего несколько месяцев назад - в марте.

Инцидент произошел днем на глазах у десятков прохожих. По округе разлетелись стекло и обломки перекрытий, возникли облака серой пыли.

В данное время, информации о пострадавших пока не поступало. Кроме того, совсем неизвестны причины обрушения. Центр якобы имел все необходимые разрешения на строительство и ввведение в эксплуатацию.

В данное время, на месте работают аварийные службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевской области обрушилась часть здания школы. Тут частично рухнула наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами.