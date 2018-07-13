11:17 13.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Мехико обрушился новый торговый центр - ФОТО

В столице Мексики Мехико среди белого дня обрушилась часть нового торгового центра Artz Pedregal.

В Мехико обрушился новый торговый центр - ФОТО

Как сообщает агентство Reuters, многоуровневое здание открылось всего несколько месяцев назад - в марте.

Инцидент произошел днем на глазах у десятков прохожих. По округе разлетелись стекло и обломки перекрытий, возникли облака серой пыли.

В данное время, информации о пострадавших пока не поступало. Кроме того, совсем неизвестны причины обрушения. Центр якобы имел все необходимые разрешения на строительство и ввведение в эксплуатацию.

В данное время, на месте работают аварийные службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевской области обрушилась часть здания школы. Тут частично рухнула наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами.


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