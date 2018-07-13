В Гренландии эвакуировали село из-за гигантского айсберга

Об этом сообщает The Independent.

Ледяная глыба фактически нависла над домами небольшой деревни Иннаарсуит на северо-западе острова.

Местные чиновники объявили чрезвычайное положение и приказали жителям эвакуироваться и переждать опасность в гористой местности.

Жители села напуганы тем, что айсберг, который прекратил дрейфовать и застрял на дне, начнет таять и от него будут отламываться глыбы льда, создавая волны, способные затопить их дома.

За ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии, неподалеку расположен корабль ВМФ Дании.

Местные же жители надеются на сильный ветер, который мог бы отогнать айсберг дальше в море.

Как сообщал "УРА-Информ", ученые засняли захватывающее видео, на котором видно, как от Гренландии откололся большой айсберг.