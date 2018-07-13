Попили кофе и ограбили кофейный ларек: в Киеве задержали двух преступников - ФОТО

По предварительной информации, злоумышленники поздно ночью повредили двери в кафе, забрались в помещение и похитили из кассы наличные. Прибыв на место происшествия тщательно осмотрели помещение и провели комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых.

Вскоре кропотливая работа оперативников дала результат: причастных к имущественного преступления лиц установили и задержали. Ворами оказались киевляне - 24-х и 27-ми лет. Один из них ранее отбывал наказание за совершение кражи и мошеннические действия.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на территории частного предприятия в Северодонецке Луганской области был ограблен бизнесмен на крупную сумму денег.