12:33 13.07.2018 | Происшествия | Новости
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На востоке Сирии в результате авиаудара погибли более 20 гражданских

Сегодня, 13 июля, в результате воздушных ударов неподалеку от города Альбу-Камаль, где размещены объекты "Исламского государства", погибли по меньшей мере 28 мирных жителей.

На востоке Сирии в результате авиаудара погибли более 20 гражданских

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По предварительным сведениям, сейчас наблюдатели не могут точно сказать, кто нанес авиаудар, самолеты возглавляемой США коалиции или сирийская армия или ее русские союзники. Тем не менее возглавляемая США коалиция борется за то, чтобы разбить остатки "Исламского государства" в Сирии в поддержку сирийских демократических сил (SDF), альянса повстанцев, в частности курдский YPG.

Добавим, что в ходе авиаудара были применены кассетные бомбы. Они устроены таким образом, что при взрыве распространяют в большом радиусе меньшие взрывные устройства, однако не все они взрываются сразу, поэтому продолжают представлять угрозу для гражданского населения уже после бомбардировки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" сирийские военные и российские союзники атаковали удерживаемые повстанцами города на юго-западе Сирии, осуществив 4-5 июля более 600 авиаударов.


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