22:24 13.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине спасли аиста, занесенного в Красную книгу - ФОТО

Сегодня, 13 июля, львовские чрезвычайники спасли аиста, что застрял в ветвях дерева на высоте около 18 метров. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

На Львовщине спасли аиста, занесенного в Красную книгу - ФОТО

Инцидент произошел в поселке  Горное Стрыйского района Львоской области. Сообщили спасателям о происшествии дети, которые заметили птицы, выпавший из гнезда. Специалисты ДСНС с помощью автолестницы поднялись к аисты, обвили его кошмой и сняли с дерева.

Попав в ловушку, птица сломала правое крыло, поэтому после спасения его забрали неравнодушные местные жители для ухода. 

Белый аист это  самый известный из аистов. Это белая птица с чёрными концами крыльев, длинной шеей, длинным, тонким, красным клювом и длинными красноватыми ногами. Когда крылья у аиста сложены, создаётся впечатление, что вся задняя часть тела аиста чёрная.

Как сообщалось в "УРА-Информ",недавно в столице жители нашли змею, занесенную в Красную книгу. Медянка- слабоядовитая змея, ее яд опасен, в основном, для ящериц.


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