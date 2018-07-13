На Львовщине спасли аиста, занесенного в Красную книгу - ФОТО

Сегодня, 13 июля, львовские чрезвычайники спасли аиста, что застрял в ветвях дерева на высоте около 18 метров. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
Инцидент произошел в поселке Горное Стрыйского района Львоской области. Сообщили спасателям о происшествии дети, которые заметили птицы, выпавший из гнезда. Специалисты ДСНС с помощью автолестницы поднялись к аисты, обвили его кошмой и сняли с дерева.
Попав в ловушку, птица сломала правое крыло, поэтому после спасения его забрали неравнодушные местные жители для ухода.
Белый аист это самый известный из аистов. Это белая птица с чёрными концами крыльев, длинной шеей, длинным, тонким, красным клювом и длинными красноватыми ногами. Когда крылья у аиста сложены, создаётся впечатление, что вся задняя часть тела аиста чёрная.
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