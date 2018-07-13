На Львовщине спасли аиста, занесенного в Красную книгу - ФОТО

Инцидент произошел в поселке Горное Стрыйского района Львоской области. Сообщили спасателям о происшествии дети, которые заметили птицы, выпавший из гнезда. Специалисты ДСНС с помощью автолестницы поднялись к аисты, обвили его кошмой и сняли с дерева.

Попав в ловушку, птица сломала правое крыло, поэтому после спасения его забрали неравнодушные местные жители для ухода.

Белый аист это самый известный из аистов. Это белая птица с чёрными концами крыльев, длинной шеей, длинным, тонким, красным клювом и длинными красноватыми ногами. Когда крылья у аиста сложены, создаётся впечатление, что вся задняя часть тела аиста чёрная.

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