На границе задержали "евробляхеров" с фальшивыми документами

Ввоз двух автомобилей с иностранной регистрацией по фальшивым документам выявили работники Львовской таможни в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
Об этом сообщает ГФС.
Отмечается, что в зону таможенного оформления из Польши въехали два автомобиля "Мазда", которыми управляли двое украинцев.
На пункте пропуска они подали свидетельства о регистрации автомобилей, владельцами которых являются граждане Польши, а также доверенности, удостоверенные нотариусом Перемышля, как документ, дающий право на временное пользование этими автомобилями. В отношении доверенностей у таможенников возникло подозрение относительно их подделки. Автомобили были задержаны до проверки подлинности документов на право пользования.
Таможенники подали письменный запрос польской стороне. Впоследствии был получен ответ, в котором отмечалось, что представленные к таможенному контролю доверенности нотариальная канцелярия не выдавала, подпись на них не принадлежит нотариусу, а оттиски печатей являются поддельными.
Теперь из-за нарушения таможенных правил и подделки бумаг возбуждены дела, которые направят в суд для определения наказания.
Как сообщал "УРА-Информ", народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей.