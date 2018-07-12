15:58 12.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Минобороны назвали причину взрыва миномета в Ровенской области

В Министерстве обороны в четверг, 12 июля, заявили, что миномет "Молот" взорвался на Ровенском полигоне в результате двойного заряжания.

В Минобороны назвали причину взрыва миномета в Ровенской области

Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский на заседании комитета по нацбезопасности и обороне. 

По его словам, все акты технического состояния перед началом стрельбы свидетельствуют о том, что миномет на начало выполнения задач по назначению минометной батареи был в исправном состоянии. 

На заседании комитета должны были прийти представители Генерального штаба ВСУ и военный прокурор Анатолий Матиос, но они не появились. 

Как писал "УРА-Информ", 11 июля сообщалось, что после проведения следственного эксперимента на Ровенском полигоне прокуратура рассматривает три версии взрыва миномета "Молот", в результате которого погибли трое военнослужащих, а девять получили ранения.


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