В Минобороны назвали причину взрыва миномета в Ровенской области

Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский на заседании комитета по нацбезопасности и обороне.

По его словам, все акты технического состояния перед началом стрельбы свидетельствуют о том, что миномет на начало выполнения задач по назначению минометной батареи был в исправном состоянии.

На заседании комитета должны были прийти представители Генерального штаба ВСУ и военный прокурор Анатолий Матиос, но они не появились.

Как писал "УРА-Информ", 11 июля сообщалось, что после проведения следственного эксперимента на Ровенском полигоне прокуратура рассматривает три версии взрыва миномета "Молот", в результате которого погибли трое военнослужащих, а девять получили ранения.