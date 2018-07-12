В Днепропетровской области прямо под колесами грузовика обвалился мост - ФОТО

Как известно, мост находился в аварийном состоянии, водителю удалось избежать травм.

Кроме того, мужчина сообщил, что перед мостом не было никаких предупредительных или запретительных дорожных знаков, поэтому он и не поехал в объезд по улице Колодезной.

Местные жители рассказали, что представители Облавтодора, которые приехали на место аварии, сообщили водителю о том, что мост еще с апреля считается аварийным. Но, узнав, что водитель к ним претензий не имеет, уехали.

Грузовик и прицеп требуют существенного ремонта. Также потеряна почти тонна зерна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе.