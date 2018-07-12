Правоохранители задержали отца, который использовал свою дочь для сьемок в порно-фильмах - ФОТО

Сообщается, что 27-летний житель Житомирщины совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения. Видео мужчина продавал иностранцам за криптовалюту, чтобы его не могли вычеслить по IP-адресу.

Кроме того, он также распространял фото дочери в сети Интернет с помощью запрещенного в Украине российского веб-ресурса "yandex.ru". Вырученные деньги он вместе со своей супругой, которая также была причастна к процессу съемок, пара тратила на покупку наркотических средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в городе Хмельницкий городской суд признал виновной женщину, которая пыталась продать своих детей за 35 тыс долларов виновной и назначил ей срок в виде 60 дней содержания под стражей.