20:49 12.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198716:roman

Правоохранители задержали отца, который использовал свою дочь для сьемок в порно-фильмах - ФОТО

Сотрудникам киберполиции сегодня, 12 июля удалось задержать мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порно. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители задержали отца, который использовал свою дочь для сьемок в порно-фильмах - ФОТО

Сообщается, что 27-летний житель Житомирщины совершал развратные действия, имитировал половые акты с собственной дочерью 2017 рождения. Видео мужчина продавал иностранцам за криптовалюту, чтобы его не могли вычеслить по IP-адресу.

Кроме того, он также распространял фото дочери в сети Интернет с помощью запрещенного в Украине российского веб-ресурса "yandex.ru". Вырученные деньги он вместе со своей супругой, которая также была причастна к процессу съемок, пара тратила на покупку наркотических средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в городе Хмельницкий городской суд признал виновной женщину, которая пыталась продать своих детей за 35 тыс долларов виновной и назначил ей срок в виде 60 дней содержания под стражей. 


Поделиться
Читайте также:
 
"Укрпочта" лишилась своего главы Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек В Украине взлетели цены на мясо Рада одобрила поправки в закон о Антикоррупционном суде
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив