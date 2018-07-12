На Киевщине арестовали еще одного нарко-предпринимателя

Сообщается, что в ходе проведения планового рейда было изъято несколько растений для проведения экспертизы, остальные правоохранители уничтожили путем сожжения.

Также благодаря проведению ряде неотложных розыскных мероприятий правоохранители обнаружили кусты конопли на дворе у одного мужчины.

Задержанным оказался 32-летний житель с. Безугловка Бориспольского района, у которого правоохранители изъяли конопли также в высушенном виде.

Напомним, что согласно украинскому законодательству подобные действия наказываются штрафом, или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы до 3-х лет. За посев или выращивание снотворного мака в количестве 500 и более растений или конопли в количестве 50 и более растений - наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в предместье Ирпеня полицейские обнаружили 300 кустов конопли, которые росли на частном участке владельца частного сектора.