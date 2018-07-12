18:53 12.07.2018 | Происшествия | Новости
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Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек

200 человек погибли в результате наводнений на западе Японии.

Число жертв наводнений в Японии увеличилось до 200 человек

По состоянию на четверг 5600 человек из 16 префектур, расположенных вокруг Окаямы и Хиросимы, находятся в эвакуационных центрах, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что более 50 человек числятся пропавшими без вести. Больше всего от удара стихии пострадали префектуры Хиросима и Окаяма, где остаются закрытыми многие предприятия.

Как сообщал "УРА-Информ", Ливни начались под воздействием тайфуна "Прапирун". В некоторых районах за несколько дней выпало более тысячи мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Число погибших от наводнений уже побило многолетний рекорд.


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