В Южной Африке разбился пассажирский самолет

В Южно-Африканской республике потерпел крушение частный пассажирский самолет. Об этом передает южноафриканский телеканал SABC News.
По предварительной информации, перед вылетом воздушное судно находилось на ремонте для устранения неполадок в моторном отсеке транспорта. Самолет разорвало на две половины, правое крыло судна загорелось.
В результате аварии пострадало 20 человек. На данный момент один человек находится в критическом состоянии. О степени тяжести ранений других пострадавших врачи не рассказали.
Позже стало известно, что разбился самолёт авиакомпании Martin’s Air Charter, чья штаб-квартира расположена в Нидерландах.
Вероятной причиной крушения мог стать отказ двигателя при посадке. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб и пожарные.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском городе Вильямсбург вертолет врезался прямо в жилые дома.