06:00 11.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Южной Африке разбился пассажирский самолет

В Южно-Африканской республике потерпел крушение частный пассажирский самолет. Об этом передает южноафриканский телеканал SABC News.

В Южной Африке разбился пассажирский самолет

По предварительной информации, перед вылетом воздушное судно находилось на ремонте для устранения неполадок в моторном отсеке транспорта. Самолет разорвало на две половины, правое крыло судна загорелось.

В результате аварии пострадало 20 человек. На данный момент один человек находится в критическом состоянии.​ О степени тяжести ранений других пострадавших врачи не рассказали.

Позже стало известно, что разбился самолёт авиакомпании Martin’s Air Charter, чья штаб-квартира расположена в Нидерландах.

Вероятной причиной крушения мог стать отказ двигателя при посадке. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб и пожарные. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском городе Вильямсбург вертолет врезался прямо в жилые дома.


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