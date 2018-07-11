В "Борисполе" аварийно приземлился самолет

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой.

Службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения действовали скоординировано.

В сообщении не указаны причины аварийной посадки. Однако отмечается, что посадка могла потребоваться из-за неисправности двигателя.

Как сообщал "УРА-Информ", в Южно-Африканской республике потерпел крушение частный пассажирский самолет. По предварительной информации, перед вылетом воздушное судно находилось на ремонте для устранения неполадок в моторном отсеке транспорта.