В "Борисполе" аварийно приземлился самолет

В киевском международном аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку пассажирский самолет рейса "Киев – Анталия", на борту которого находились 180 человек.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.
Экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой.
Службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения действовали скоординировано.
В сообщении не указаны причины аварийной посадки. Однако отмечается, что посадка могла потребоваться из-за неисправности двигателя.
Как сообщал "УРА-Информ", в Южно-Африканской республике потерпел крушение частный пассажирский самолет. По предварительной информации, перед вылетом воздушное судно находилось на ремонте для устранения неполадок в моторном отсеке транспорта.