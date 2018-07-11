13:58 11.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В "Борисполе" аварийно приземлился самолет

В киевском международном аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку пассажирский самолет рейса "Киев – Анталия", на борту которого находились 180 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой.

Службы аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения действовали скоординировано.

В сообщении не указаны причины аварийной посадки. Однако отмечается, что посадка могла потребоваться из-за неисправности двигателя.

Как сообщал "УРА-Информ", в Южно-Африканской республике потерпел крушение частный пассажирский самолет. По предварительной информации, перед вылетом воздушное судно находилось на ремонте для устранения неполадок в моторном отсеке транспорта.


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