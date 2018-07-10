05:00 10.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно местный житель забил полицейского вилами

В Ровно компания пьяных соседей заколола патрульного полицейского вилами. Об этом написал глава Нацполиции Сергей Князев в на своей странице Facebook.

В Ровно местный житель забил полицейского вилами

По предварительной информации, полисмен выехал на очередной вызов соседей, которые сообщили о драке между пьяными соседями. Прибыв на место происшествия он столкнулся с 33-летним местным жителем, который будучи в состоянии алкогольного опьянения,  проткнул полицейского вилами и скрылся с места происшествия.

Князев поделился деталями смерти правоохранителя. Мужчина получил ранения 1 июля, когда отрабатывал вызов по ссоре между соседями в селе Столбец Дубенского района. 

"Медики пытались спасти жизнь полицейского, однако он впал в кому и сегодня, 9 июля, не приходя в сознание, умер. У него остались горем убитые жена, родители и родные", - написал глава Нацполиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киева неизвестный расстрелял полисмена. Злоумышленник с места происшествия скрылся. 


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