04:00 10.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100198484:roman

В Киеве задержали очередного "домушника" - ФОТО

В Киеве сотрудники уголовного розыска задержали квартирного вора. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Киеве задержали очередного

Сообщается, что злоумышленник путем повреждения замка входной двери проник в помещение, откуда похитил ювелирные украшения, однако в помещении сработала сигнализация, о которой вор не знал. В течении 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска и задержали подозреваемого.

Задержнным оказался 23-летний житель Черкас. При поверхностном осмотре у правонарушителя нашли похищенные золотые украшения.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевские правоохранители задержали двоих квартирных воров, которые месяц терроризировали жителей Шевченковского района.


Поделиться
Читайте также:
 
В Ровно местный житель забил полицейского вилами Туск призвал Порошенко не "медлить" с процессом создания антикоррупционного суда Сервис высшего пилотажа - в метро могут появится общественные туалеты Киевлянин устроил у себя на балконе плантацию из конопли: мужчину задержали
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив