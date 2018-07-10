В Киеве задержали очередного "домушника" - ФОТО

Сообщается, что злоумышленник путем повреждения замка входной двери проник в помещение, откуда похитил ювелирные украшения, однако в помещении сработала сигнализация, о которой вор не знал. В течении 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска и задержали подозреваемого.

Задержнным оказался 23-летний житель Черкас. При поверхностном осмотре у правонарушителя нашли похищенные золотые украшения.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевские правоохранители задержали двоих квартирных воров, которые месяц терроризировали жителей Шевченковского района.