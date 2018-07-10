13:54 10.07.2018 | Происшествия | Новости
100198510:roman_z

В Японии продолжает расти количество жертв наводнения

По меньшей мере 156 человек погибли из-за наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями в западной Японии.

В Японии продолжает расти количество жертв наводнения

Об этом сообщает агентство AFP.

Спасатели провели обыски в домах во вторник с малой надеждой найти выживших после ужасных наводнений и оползней, которые унесли жизни 156 человек, - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые люди от безысходности залезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей.

Ранее правительство Японии подтвердило гибель по меньшей мере 134 человек.

Отмечается, что на западе страны продолжаются операции по спасению людей и расчистке района после наводнения. В регионе наблюдается снижение уровня воды.

Как сообщал УРА-Информ, на протяжении нескольких дней в Японии продолжает бушевать страшное стихийное бедствие. Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима.


Поделиться
Читайте также:
 
ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф и предлагает должность Морпорты Украины на 25% увеличили экспорт зерна "Укрзализныця" обещает запустить поезд из Киева в "Борисполь" через 144 дня Украинцы могут получать пенсии независимо от места проживания
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив