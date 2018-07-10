В Японии продолжает расти количество жертв наводнения

Об этом сообщает агентство AFP.

Спасатели провели обыски в домах во вторник с малой надеждой найти выживших после ужасных наводнений и оползней, которые унесли жизни 156 человек, - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые люди от безысходности залезали на крыши домов, ожидая помощи спасателей.

Ранее правительство Японии подтвердило гибель по меньшей мере 134 человек.

Отмечается, что на западе страны продолжаются операции по спасению людей и расчистке района после наводнения. В регионе наблюдается снижение уровня воды.

Как сообщал УРА-Информ, на протяжении нескольких дней в Японии продолжает бушевать страшное стихийное бедствие. Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима.