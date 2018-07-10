Украиной "гуляет" вирус кори

Статистика за июль месяц показывает, что уровень заболеваемости превысил прошлогодний темп на 9 процентов. В количественном разрезе наиболее уязвимой частью населения перед вирусом остаются дети и подростки.

Наибольший показатель заболеваемости наблюдается у жителей западной Украины: 1377 взрослых и 3035 ребенок), Закарпатской (всего 2840 человек: 521 взрослый и 2319 детей), Ивано-Франковской (всего 2534 человек: 728 взрослых и 1806 детей), Одесской (всего 1968 человек: 968 взрослых и 1000 детей), Киеве (всего 1777 человек: 1092 взрослых и 685 детей) и Тернопольской (всего 1263 человека: 487 взрослых и 766 детей) областях.

Напомним, что с истечении 6 месяцев с начала 2018 года корью заболели 25 008 человек - 10 085 взрослых и 14 923 ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объявила о начале действия программы бесплатной вакцинации от кори взрослых, относящихся к группам риска.