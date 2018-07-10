Пьяный за рулем: в Одессе из-за ДТП погиб ребенок - ФОТО

Сегодня, 10-го июля, около часа ночи в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб пятилетний мальчик.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Как выяснили правоохранители, водитель автомобиля Toyota с признаками алкогольного опьянения, двигаясь по ул. Неждановой, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в стену дома.
В результате ДТП все пассажиры автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести. Наиболее пострадал малолетний сын водителя. От полученных травм ребенок в возрасте пяти лет скончался по дороге в больницу.
На даный момент остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском городе Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса.