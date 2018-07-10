На одесской трассе вспыхнул автобус с детьми

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Одесской области.

Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине из-за возгорания моторного отсека.

Как отмечается, на момент прибытия полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.

Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет проведена соответствующая работа с перевозчиком.

Как сообщал " УРА-Информ", 10-го июля, около часа ночи в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб пятилетний мальчик.