18:32 10.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одесской трассе вспыхнул автобус с детьми

На трассе Киев-Одесса на ходу загорелся экскурсионный автобус, перевозивший 57 детей в сопровождении родителей.

На одесской трассе вспыхнул автобус с детьми

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Одесской области.

Водитель пассажирского транспорта совершил аварийную остановку на обочине из-за возгорания моторного отсека.

Как отмечается, на момент прибытия полиции на месте уже работали спасатели, которые эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и локализовали пожар.

Сейчас экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет проведена соответствующая работа с перевозчиком.

Как сообщал " УРА-Информ", 10-го июля, около часа ночи в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого погиб пятилетний мальчик.


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