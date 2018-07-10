21:46 10.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Киевщине утонули двое подростков

В поселке Летки Киевской области 12-летний подросток утопил своего старшего брата. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

На Киевщине утонули двое подростков

По предварительной информации, на реке младший 12-летний брат, не умея плавать, вылез на спину старшему 16-летнему брату и, охватив его шею руками, они вместе поплыли на противоположный берег реки. Через некоторое время старший брат стал периодически исчезать под водой и снова винирюваты, хватая ртом воздух и окончательно исчез под водой. Увидев это, другой брат начал звать на помощь, спасти удалось только его.

 По данному факту возбуждено Уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

Спасательные службы просят пляжников купаться только в специально разрешенных для этого местах. Отметим, что с начала июня на водоемах страны погибли 88 украинцев.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе утонул 27-летний мужчина. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.


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