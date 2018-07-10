Эксперты сказали, что отравило детей в лагере на Киевщине

Они свидетельствуют о стафилококе, в частности, на доске для резки хлеба, на черпаке и кастрюле для молока. А вот в йогуртах, которые по предварительным результатам, считали причиной отравления девушек из школы Дерюгиной, патогенную флору не обнаружили.

Так же не нашли возбудителей кишечной инфекции и патогенный стафилококк у девяти работников столовой и двух детей из изолятора. В лаборатории, которая делала исследования, не исключают, что расстройство пищеварения у детей могли вызвать продукты, которые приносили им родственники.

Как сообщал " УРА-Информ", 2 июля в частном детском лагере в Киевской области произошло массовое отравление. 11 детей попали в медицинский изолятор, еще одну девочку в крайне тяжелом состоянии и коме доставили в столичную больницу "Охматдет". Все пострадавшие - воспитанники спортивной школы Дерюгиных. В лагерь они отправились, чтобы подготовиться к соревнованиям.