Джордж Клуни находится в больнице после страшной аварии – ФОТО

Об этом пишет издание The Daily Mail.

Как известно, актер катался на мотоцикле и столкнулся с автомобилем Mercedes.

Сообщается, что причиной столкновения стал неожиданный поворот автомобиля. В итоге актер врезался в его лобовое стекло.

К настоящему времени известно, что состояние актера не внушает опасений и он покинул больницу в сопровождении своей супруги Амаль.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.