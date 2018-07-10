15:59 10.07.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джордж Клуни находится в больнице после страшной аварии – ФОТО

Всемирноизвестный голливудский актер Джордж Клуни стал участником аварии, после чего был госпитализирован в одну из клиник Сардинии в Италии.

Джордж Клуни находится в больнице после страшной аварии – ФОТО

Об этом пишет издание The Daily Mail.

Как известно, актер катался на мотоцикле и столкнулся с автомобилем Mercedes.

Сообщается, что причиной столкновения стал неожиданный поворот автомобиля. В итоге актер врезался в его лобовое стекло.

К настоящему времени известно, что состояние актера не внушает опасений и он покинул больницу в сопровождении своей супруги Амаль.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, неподалеку Конче Заспы. Отмечается, что авария произошла в районе Конче Заспы, возле поворота к Дамбе. Там, случилось столкновение двух легковых машин и маршрутки.


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