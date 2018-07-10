Число жертв наводнения в Японии продолжает расти - ФОТО,ВИДЕО

По информации Управления по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями страны, наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю, а также в префектурах Окама и Эхимэ на острове Сикоку.

Стоит отметить, что из-за происходящего премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией.

По словам министра финансов Японии Таро Асо, правительство использует резервный фонд бюджета на 2018 год для оказания помощи пострадавшим районам страны, а также готово выделить дополнительные средства, если резервного фонда не хватит.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в результате наводнения на юго-западе Японии, до 100 человек выросло число погибших еще около 60 числятся пропавшими без вести. Проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды.