16:18 10.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли жилые дома Золотого-4 - ФОТО

Во вторник, 10 июля, сепаратисты совершли обстрел жилых кварталов населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.

Боевики обстреляли жилые дома Золотого-4 - ФОТО

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей страничке Facebook.

По предварительным данным, разрушению подверглись дворы, расположенные прямо в центре поселка. К счастью, на этот раз обошлось без жертв среди гражданского населения.

В штабе ООС также сообщается, что оказать помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители.

В настоящее время об обстреле уведомлены представители СЦКК и международные наблюдательные миссии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в зоне проведения ООС умер военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.


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