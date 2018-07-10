Боевики обстреляли жилые дома Золотого-4 - ФОТО

Во вторник, 10 июля, сепаратисты совершли обстрел жилых кварталов населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей страничке Facebook.
По предварительным данным, разрушению подверглись дворы, расположенные прямо в центре поселка. К счастью, на этот раз обошлось без жертв среди гражданского населения.
В штабе ООС также сообщается, что оказать помощь пострадавшим на место происшествия прибыли группы гражданско-военного сотрудничества и правоохранители.
В настоящее время об обстреле уведомлены представители СЦКК и международные наблюдательные миссии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в зоне проведения ООС умер военнослужащий из Львовской области Владимир Лужецкий.