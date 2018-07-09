05:00 09.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажки

Во Львове на улице Некрасова 57/61 в квартире пенсионера взорвалась граната. Об этом передает "Горячая линия города".

Во Львове произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажки

Сообщается, что в Лычаковский отдел полиции сегодня около 16.32 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на ул. Некрасова взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных ран на месте происшествия погиб мужчина, а женщина получила ранения.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Личность погибшего и все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пенсионер поджег свою квартиру сигаретным окурком. Причиной возгорания стал плохо затушеный окурок на балконе.


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