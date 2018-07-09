10:59 09.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно неизвестный бросил гранату в частный дом

Неизвестный минувшей ночью бросил гранату в частный дом жителя Ровно. Взрыв повредил фасад дома и ролеты.

В Ровно неизвестный бросил гранату в частный дом

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, инцидент произошел в два час ночи на ул. Котляревского.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой. К счастью, из жителей дома никто не пострадал, взрыв повредил только некоторые части дома.

По результатам осмотра сотрудниками взрывотехнического отдела ГУ Нацполиции стало известно, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней.

По данному факту открыто уголовное производство УК Украины. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что возможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации.


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