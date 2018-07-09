В Полтавской области прогремел взрыв, есть пострадавший

В одном из сел Глобинского района Полтавской области мужчина бросил во двор дома соседки предмет, похожий на гранату, который спровоцировал сильнейший взрыв. В результате инцидента пострадал виновник погрома.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.
Как выяснили правоохранители, 32-летний односельчанин бросил неизвестный предмет, похожий на гранату. Так, из-за неосторожногог обращение со взрывоопасным предметом привело злоумышленника к серьёзному травмированию.
"Указанный мужчина получил ранение ноги, никто из посторонних лиц не пострадал", – отметили сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время по факту взрыва проводится проверка. Следователи также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лычаковский отдел полиции сегодня около 16.32 поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома на ул. Некрасова взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных ран на месте происшествия погиб мужчина, а женщина получила ранения.