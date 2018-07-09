В одном из магазинов Франции произошел сильный взрыв, десятки пострадавших – ФОТО

Как сообщает местное издание Ouest France, пять человек находятся в критическом состоянии.

Известно, что взрыв произошел поздно ночью. Согласно данным издания, это был взрыв газа. В результате происшествия, в здании выбиты стекла.

В данное время, на месте происшествия работает полиция, устанавливая все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации.