11:59 09.07.2018 | Происшествия | Новости
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В одном из магазинов Франции произошел сильный взрыв, десятки пострадавших – ФОТО

Во французской коммуне Киброн в местном магазине произошел сильнейший взрыв, в результате чего пострадали 10 человек.

В одном из магазинов Франции произошел сильный взрыв, десятки пострадавших – ФОТО

Как сообщает местное издание Ouest France, пять человек находятся в критическом состоянии.

Известно, что взрыв произошел поздно ночью. Согласно данным издания, это был взрыв газа. В результате происшествия, в здании выбиты стекла.

В данное время, на месте происшествия работает полиция, устанавливая все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Киева в селе Петропавловская Борщаговка неизвестные подорвали гранату. Сообщается, что вохможной причиной взрыва гранаты стало неосторожное обрашение с боевым снарядом, которое и привело к его детонации. 


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