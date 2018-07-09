В Херсонской области неизвестный выбросил собаку в колодец - ФОТО

Сообщается, что с помощью пожарной лестницы спасатели спустились вниз и получили животное. Когда открыли пакет, то с него на спасителей смотрела симпатичная ушастая рыжая мордочка. Животное обнаружили в техническом колодце в районе гериатрический пансионата.

Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает, однако вопрос, кто же совершил этот бесчеловечный поступок неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице жители нашли змею, занесенную в Красную книгу. Медянка доставлена в Национальный парк Межигорье, где за ней будут присматривать профильные зоологи.