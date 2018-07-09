20:50 09.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области неизвестный выбросил собаку в колодец - ФОТО

Спасателям города Голая Пристань на Херсонщине удалось провести операцию по спасению породистой собаки. Об этом передает  Управление ДСНС Украины в Херсонской области. 

В Херсонской области неизвестный выбросил собаку в колодец - ФОТО

Сообщается, что с помощью пожарной лестницы спасатели спустились вниз и получили животное. Когда открыли пакет, то с него на спасителей смотрела симпатичная ушастая рыжая мордочка. Животное обнаружили в техническом колодце в районе гериатрический пансионата. 

Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает, однако вопрос, кто же совершил этот бесчеловечный поступок неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице жители нашли змею, занесенную в Красную книгу. Медянка доставлена в Национальный парк Межигорье, где за ней будут присматривать профильные зоологи. 


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