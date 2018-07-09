13:31 09.07.2018 | Происшествия | Новости
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В Канаде во время фестиваля сгорели десятки автомобилей - ФОТО

Неподалеку канадского города Ниагара-он-Лейк, где проходил фестиваль Niagara Lavender, всего за несколько минут вспыхнули 34 машины.

В Канаде во время фестиваля сгорели десятки автомобилей - ФОТО

Как сообщает телеканал CBС News, убытки оценили в 1,2-1,5 млн долларов.

Сообщается, что возгорание произошло на поле, которое использовали как стоянку. Огонь полностью уничтожил 19 машин и частично повредил 15.

По мнению правоохранителей, причиной возгорания мог стать брошенный в сухую траву окурок.

В результате пожара никто из посетителей фестиваля не пострадал. Нескольким пожарным понадобилась медицинская помощь – они надышались парами.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen. На данный момент данных о пострадавших в результате происшествия не поступало. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Анны Ахматовой около часу ночи.


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