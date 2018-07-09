22:43 09.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Днепровском районе столице обезвредили боеприпас времен Второй мировой войны

Сегодня днем в районе Воскресенки местные жители обнаружили боевой снаряд. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Днепровском районе столице обезвредили боеприпас времен Второй мировой войны

Сообщается, что возле бювета был обнаружен необычный сверток с выглядывающей наружу боеголовкой. Со слов очевидцев, снаряд был обнаружен в кустах возле магазина. На место происшествия сразу прибыли саперные бригады и правоохранители, территория вокруг боеприпаса была ограничена и оцеплена. 

Снаряд удалось успешно извлечь и доставить на столичный полигон, где его успешно обезвредили.

Профильные специалисты предупреждают, что в случае, если вы обнаружили взрывоопасные предметы, нужно позвонить по номеру 101 и 102 и сообщить о находке. Оградить место со снарядами и не подпускать никого. Ни в коем случае не стучать и не передвигать предмет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Братиславская, 16 дворники на снаряд времен Второй мировой войны. 


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  • Сегодня в Киеве на улице Братиславская, 16 дворники на снаряд времен Второй мировой войны. Об этом передает dtp.kiev.ua.
 
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