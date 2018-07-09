14:51 09.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом вследствие наезда авто погиб работник дорожной службы

На автодороге "Киев – Одесса", вблизи села Хлепча Васильковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Так, в результате аварии один работник погиб на месте, четверо других доставлены в больницу.

Под Киевом вследствие наезда авто погиб работник дорожной службы

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", наносивших дорожную разметку. 

К сожалению, один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений скончался на месте аварии. При этом, его четырех коллег сейчас находятся в Васильковской районной больнице, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидывание автомомбиля.


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