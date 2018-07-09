Наводнение в Японии: число жертв достигло 100 человек

Как сообщают местные СМИ, проблема осложняется 30-градусной жарой и нарушением в ряде районов электроснабжения и подачи водопроводной воды.

По метеопрогнозам, ливневые дожди, которые обрушились на центральные и юго-западные районы страны в конце минувшей недели, могут продолжиться.

Власти предупреждают об опасности схода селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации.

От наводнения страдают некоторые промышленные предприятия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 3 человека погибли в результате сильной жары в Японии. Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это в 5 раз больше, чем в период с 18 по 25 июня. В частности, столбики термометров в последние дни июня уверенно держались выше отметки +30 градусов.