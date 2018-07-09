20:22 09.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине ликвидировали нелегальную пивоварню - ФОТО

Сегодня, 9 июля налоговые милиционеры Львовской области приостановили деятельность подпольного цеха по производству пива и крепкого алкоголя. Об этом передает пресс-служба ГУ Государственной фискальной службы в регионе. 

На Львовщине ликвидировали нелегальную пивоварню - ФОТО

Сообщается, что в ходе проверки одного из предприятий по производству пива было обнаружено отсустствие лицензии на реализацию хмельного продукта, которое является подакцизным товаром. В ходе проведения обыска в цеху были изъяты: электронный блок управления процессом производства, чаны для варки и брожения, шланги, электронасосы, ориентировочно 7 тонн пива, стоимостью около полумиллиона гривен.

Общая сумма изъятого и материальное хранение предметов составила более 2 млн гривен. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.204 согласно Уголовному кодексу предусматривает штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до трех лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению патронов.


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