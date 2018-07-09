07:00 09.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100198406:roman

На Харьковщине местный житель попал под колеса поезда

В Харьковськой области электропоезд раздавил местного жителя. Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

На Харьковщине местный житель попал под колеса поезда

Инцидент произошел на переезде "Лозовая-Харьков", когда мужчина пытался пересечь железнодорожную полосу в непредназначенном для этого месте. Личность погибшего покамест не идентифицирована.

В результате, пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи от полученных травм. Движение транспорта останавливалось на 30 минут.

На данный момент решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Полиция также устанавливает личном потерпевшей, а также выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Полтавской области в Новосанжирском районе под колеса поезда попали 19-летний парень и 17-летняя девушка. 


Поделиться
Читайте также:
 
Во Львове произошел взрыв гранаты в квартире многоэтажки Франция начнет бороться с фейковыми новостями Макрон отказался бойкотировать Чемпионат мира-2018 Петр Порошенко почтил память погибших поляков в 1943-1944 годах в ходе Волынской трагедии
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив