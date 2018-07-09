На Харьковщине местный житель попал под колеса поезда

Инцидент произошел на переезде "Лозовая-Харьков", когда мужчина пытался пересечь железнодорожную полосу в непредназначенном для этого месте. Личность погибшего покамест не идентифицирована.

В результате, пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи от полученных травм. Движение транспорта останавливалось на 30 минут.

На данный момент решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Полиция также устанавливает личном потерпевшей, а также выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Полтавской области в Новосанжирском районе под колеса поезда попали 19-летний парень и 17-летняя девушка.