В США задержали пенсионера, который готовил убийство Трампа

Задержанным оказался 75-летний Мартин Астроф. Мужчина был задержан возле своего дома в городе Несконсет после того, как выступил с угрозами в адрес сторонников Трампа и поддерживающего президента члена Палаты представителей Конгресса США.

Позже правоохранители собрали всю "суть" конфликта в единый пазл. Так, американец вступил в перепалку с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена в округе Саффолк. В ходе "горячей" дискуссии мужчина пообещал убить "всех сторонников Трампа", после чего чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба.

Арестованного Апострофа обвинили в подготовки террористического акта в отношении государственных чиновников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представители НАТО обеспокоены возможными итогами встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.