16:26 08.07.2018 | Политика | Новости
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В США задержали пенсионера, который готовил убийство Трампа

Житель штата Нью-Йорк готовил покушение на сотрудников администрации Белого дома. Об этом передает Associated Press.

В США задержали пенсионера, который готовил убийство Трампа

Задержанным оказался 75-летний Мартин Астроф. Мужчина был задержан возле своего дома в городе Несконсет после того, как выступил с угрозами в адрес сторонников Трампа и поддерживающего президента члена Палаты представителей Конгресса США.

Позже правоохранители собрали всю "суть" конфликта в единый пазл. Так, американец вступил в перепалку с одним из сотрудников избирательного штаба конгрессмена в округе Саффолк. В ходе "горячей" дискуссии мужчина пообещал убить "всех сторонников Трампа", после чего чуть не сбил на своем автомобиле сотрудника штаба. 

Арестованного Апострофа обвинили в подготовки террористического акта в отношении государственных чиновников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представители НАТО обеспокоены возможными итогами встречи  президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. 


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