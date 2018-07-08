В столице в аварию попал полицейский "Приус" - ФОТО

По предварительной информации, патрульная машина полиции на большой скорости направлялась на вызов без "маячка". На одном из перекрестков водитель Ланоса не успел среагировать и пропустить патрульных, что и привело к столкновению двух авто.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли патрульные и эвакуатор. Полиция составила протокол на киевлянина, который не пропустил машину полиции при выполнении задания. Оба транспорта сильно повреждены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Геническ Херсонской области на улице Центральной полицейский не справился с управлением " Приуса" и угодил в дерево.